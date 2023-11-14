فيدان وشكري يبحثان سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وبحث الوزيران، الخطوات التي يمكن اتخاذها لمتابعة القرارات الصادرة عن قمة الرياض، العربية الإسلامية، والتي عقدت السبت الماضي.

من جهة ثانية، بحث الوزير التركي خلال اتصال هاتفي منفصل مع رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في غزة.

وتبادل الوزيران الآراء، حول ما يمكن القيام به لمتابعة القرارات المتخذة في القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

كما بحث الوزير التركي، مع مبعوث الصين، الخاص لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعهما في مقرّ وزارة الخارجية التركية بالعاصمة التركية أنقرة.

المصدر: RT