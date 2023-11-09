5 دول ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت السعودية والإمارات والأردن والكويت وتركيا عن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

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وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلى، إنه تم تسيير أولى طائرات الجسر الجوي السعودي إلى مدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم اختيار المساعدات وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض، أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن المساعدات تحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة، أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.

وفي الأردن، أعلنت الهيئة الخيرية أنها أرسلت بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طنا من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، على أن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، حيث تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.

كما أرسل الأردن 30 ألف طن من القمح إلى الضفة الغربية، ومن المنتظر أن تنطلق الشحنة الأولى اليوم الخميس، وتتكون من 10 مركبات. ونظرا لأن عملية نقل القمح إلى الضفة ستحتاج فترة طويلة، سيكون هناك جسر مفتوح يوميا.

من جهتها، أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في مصر، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

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وقال مراسل RT إن الكويت أرسلت أمس الأربعاء عددا من سيارات الإسعاف لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف هي هدية من دولة وشعب الكويت ضمن حملة "فزعة لفلسطين".

وأكد مراسلنا أنه يتم تجهيز تلك السيارات لتدخل الخدمة عوضا عن التي تم استهدافها سابقا وخرجت عن الخدمة.

من جهتها، أعلنت تركيا ارسال سفينة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مستشفى ميداني متطور، بالاضافة إلى سيارات إسعاف متطورة ومستلزمات طبية وإغاثية، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المساعدات لن تتوقف إلى القطاع.

في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استقباله 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، أمس الأربعاء.

وأكدت لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي بلغ 756 شاحنة، ما يساوي 39 شاحنة في اليوم تقريبا.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول الوقود لقطاع غزة حتى الآن.

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT