فيديو يلقى رواجا كبيرا لطالب يقاطع محاضرة في جامعة أمريكية مرموقة لدعم فلسطين

قاطع طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) محاضرة رياضيات بشكل غريب للاحتجاج على "الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

والتقط مقطع فيديو مدته أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة، اللحظات التي وقف فيها طالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أمام زملائه للتعبير عن دعمه لفلسطين.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصة "إكس" منذ نشره من قبل مدير المحفظة الوقائية (صندوق استثمار) الملياردير بيل أكمان، الطالب المجهول الهوية الذي يقف أمام الفصل بينما يكتب المحاضر معادلة رياضية على السبورة.

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وسأل الطالب المحاضر إذا ما كان بإمكانه أن يقول شيئا ما، والذي رد قائلا: "هل يمكنني إنهاء هذا السطر؟"، حتى ينتهي من شرح مسألة رياضية. وبعد ذلك استدار للاستماع إلى ما سيقوله الطالب.

ويقرأ الطالب بعد ذلك بيانا من هاتفه، يقول فيه: "بينما ترون الإبادة الجماعية المستمرة في غزة بصمت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإنني أنضم إلى مئات الطلاب في جميع أنحاء المدينة الذين يخرجون من الفصل. نحن نؤيد تحرير فلسطين ضد الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وإسرائيل والولايات المتحدة".

ثم يرفع الطالب العلم الفلسطيني ويلوح به وهو يهتف "فلسطين حرة" مرارا وتكرارا مع انضمام مجموعة من الطلاب الآخرين إلى هتافاته.

وكتب أكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت وهي شركة لإدارة صناديق التحوط (المحفظة الوقائية)، والمنتقد الصريح للناشطين الطلابيين بشأن هذه القضية، إلى جانب المقطع الذي قال إنه تم تصويره يوم الأربعاء الماضي: "هذه هي حالة التعلم و"حرية التعبير" في أفضل جامعاتنا".

This is a math class this morning at @MIT. This is the state of learning and ‘free speech’ at our top universities. It would not be happening without a failure leadership at MIT.



Imagine being a student who borrowed $250k to attend MIT or a professor who is trying to do… pic.twitter.com/w8C6Y6i3SU — Bill Ackman (@BillAckman) November 10, 2023

وسارع مستخدمو "إكس" إلى الرد على أكمان، حيث سأله أحدهم: "ما هي الجامعة التي تخرجت منها حيث لم يكن النشاط السياسي شائعا؟"، وقال آخر: "انتظر حتى فرغ الأستاذ. ليس وكأنهم يقتحمون الفصل الدراسي".

ويأتي مقطع الفيديو هذا وسط موجة من الاحتجاجات الجامعية في ظل الصراع القائم بين إسرائيل و"حماس". وقد اتخذت العديد من الجامعات خطوات صارمة أمام هذه الاحتجاجات، من بينها جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي أوقفت المجموعات الطلابية من أجل العدالة في فلسطين (SJP) والصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) بعد احتجاجات غير مصرح بها في الحرم الجامعي.

وتم تعليق المنظمتين الطلابيتين كمجموعات طلابية رسمية، حتى نهاية الفصل الدراسي لهذا الخريف.

المصدر: RT