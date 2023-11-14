الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور عبر منصة X: "توَقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة".

وأشار إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وأن "المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، والوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة".

وشدد على أن "توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع".

🚨⚠️Today, the sole power generator at Al-Amal Hospital, affiliated with the PRCS in Khan Younis, stopped working. This threatens the lives of 90 patients receiving treatment, including 25 in the medical rehabilitation section who now face the risk of death at any moment.… pic.twitter.com/0G8fpPTdfd — PRCS (@PalestineRCS) November 13, 2023

وأكد الناطق باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن "جيش الاحتلال يواصل حصار مستشفيات الشفاء والرنتيسي والعيون والنصر، وشهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يقطع شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين، قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

المصدر: RT