نازحون غزة يجمعون مياه الأمطار لشربها (فيديو+ صور)  

أظهرت صور وفيديوهات متداولة نازحين فلسطينيين يحاولون جمع مياه الأمطار لاستخدامها في الشرب والاحتياجات الشخصية بقطاع غزة.

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وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر، بنزوح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأن عدد النازحين قد يتجاوز المليون.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT