واشنطن: حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لأغراض عسكرية

صرحت نائبة المتحدث باسم للبنتاغون، بأن معلومات المخابرات الأمريكية تفيد بأن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تستخدمان مستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.

وقالت سينغ: "لدينا معلومات تفيد بأن حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني يستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما في ذلك مجمع الشفاء، لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية واحتجاز الرهائن".

وبحسب نائبة المتحدث باسم البنتاغون، "قامت الجماعات الفلسطينية بإنشاء أنفاق ومقرات ومستودعات للأسلحة في مستشفى الشفاء، وهي على استعداد لمقاومة الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل على أطراف المستشفى، حيث يوجد العديد من النازحين، بالإضافة إلى المرضى".

وأوضحت سينغ أن معلومات المخابرات الأمريكية التي تدعم النتائج الإسرائيلية قد رفعت عنها السرية اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "حماس والجهاد الإسلامي يستخدمان المستشفيات في غزة، بما فيها مجمع الشفاء الطبي، لاحتجاز الرهائن".

ومساء أمس الاثنين، عرض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحافي فيديوهات تظهر صورا لما وصفه بـ "أنفاق ومقرات تحكم وسيطرة" في مستشفى الرنتيسي.

ومن جانبه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانا يوضح فيه ترويج الجيش الإسرائيلي الأكاذيب وممارسته التضليل والتحريض تمهيدا لتدمير المستشفيات وقتل المرضى، مؤكدا أن كل ما ذكره الناطق باسم الجيش محض افتراءات وكذب.

المصدر: RT