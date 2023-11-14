البنتاغون: إصابة 59 جنديا أمريكيا إثر 55 هجوما في سوريا والعراق في أقل من شهر

أعلن البنتاغون يوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحافيين، أنه "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية".

وأضافت: "لقد وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى "إصابة 59 جنديا أمريكيا".

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأمريكية بالحرب على غزة التي دخلت في يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجمات في العراق وسوريا منذ أوائل أكتوبر، وجاء في بيانات صادرة عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.

هذا وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا.

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المصدر: أ ف ب