دوي انفجارات قرب قاعدة "حرير" حيث تتواجد القوات الأمريكية شمالي العراق

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات قرب قاعدة "حرير" شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن دوي انفجارات سمع قرب قاعدة "حرير" التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ولم تعرف بعد أية تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، عن استهداف قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

المصدر: RT