"المقاومة الإسلامية" بالعراق تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعمليات منفصلة وإصابة أهدافها

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء اليوم الخميس "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غربي البلاد، بثلاث عمليات منفصلة و بأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة و بأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الخميس نقلا عن مصدرين أمنيين بأنه تم "استهداف دورية أمريكية عراقية بعبوة ناسفة قرب الموصل بالعراق".

ونقلت "رويترز" عن المصدرين الأمنيين أن "عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل بشمال العراق اليوم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات".

ومساء اليوم الخميس، أصدرت "المقاومة الإسلامية" في العراق بيانا قالت فيه: "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين ، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT في العراق بأن مسيرتين مفخختين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطار حرير بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأضاف مراسلنا أنه حسب معلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، وقع الاستهداف الأول عند الساعة 23:30 من ليلة أمس الأربعاء، أعقبه استهداف آخر عند الساعة 00:40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية في القاعدة التي تضم جنودا أمريكيين.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، حيث هددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية، وقاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري.

ومنذ 17 أكتوبر، تعرضت القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة"، وتتهم واشنطن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" بالقيام بذلك.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، إن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

المصدر: RT + "رويترز"

يتبع..