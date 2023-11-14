يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستسمح لشاحنات الأونروا بنقل الوقود إلى قطاع غزة لأول مرة منذ اندلاع الحرب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل "ولأول مرة منذ اندلاع الحرب مع حركة "حماس"، ستسمح لشاحنات الأونروا بنقل الوقود إلى قطاع غزة".



ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في إسرائيل أن تل أبيب "قررت السماح لشاحنات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من اللترات عبر معبر رفح للنشاط الإنساني، لأول مرة منذ اندلاع الحرب"

وأضافت المصادر أن العبور سيكون ممكنا بدءا من الغد.

وتمت الإشارة إلى أن "القرار قد اتخذ بعد حوالي ساعة من إعلان الأونروا أن وقودها قد نفد أخيرا واضطرت إلى وقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا في غزة، أن الوقود سينفد من مستودعاتها خلال 48 ساعة، وستتوقف خدماتها كافة، محذرة من كارثة إنسانية تهدد حياةَ مواطني القطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.

وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف في غارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

لقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT