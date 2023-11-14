"إيني" تعلن موعد عودة تصدير الغاز من مصر

أعلن مدير محفظة الغاز الطبيعي والمسال في شركة إيني الإيطالية كريستيان سينيوريتو، الثلاثاء، أن الشركة تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر، بحلول ديسمبرأو يناير المقبلين.

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وأوضح سينيوريتو خلال مؤتمر للطاقة تستضيفه مدينة لندن، أن تراجعا للطلب على الطاقة في مصر يحدث مع دخول فصل الشتاء.. "هذا من شأنه استئناف التصدير إلى الخارج".

وقد تحولت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى بلد مصدّر للغاز، سواء من الكميات الفائضة عن الإنتاج المحلي، أو إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله في محطات مصرية.

وتوقفت صادرات مصر من الغاز خلال الشهور الماضية، مع ارتفاع الطلب المحلي بسبب الحرارة المرتفعة، وتراجعت الإمدادات من الغاز الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، قبل استئنافها مؤخرا بشكل تدريجي.

وأمس الاثنين، قالت وكالة بلومبيرغ إن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بأرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.

المصدر: رويترز