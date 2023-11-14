الخارجية الروسية تشكر مصر على مساعدتها في عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن امتنانه للسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، لمساعدة القاهرة في عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، عقب اجتماع عقد بناء على طلب السفير المصري أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، ناقشا قضايا التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي النشط والتنسيق في الأمم المتحدة والهياكل الدولية الأخرى".

وأضافت: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل أساسي على تطورات الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الإنساني الكارثي.. كما أعرب الجانب المصري عن امتنانه للمساعدة المقدمة لضمان المغادرة الآمنة لمواطني القطاع".

وتم تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية بالتعاون مع دبلوماسيين، حيث وصلت يوم أمس، أول طائرة للمجموعة الأولى المكونة من 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة.

هذا وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء اليوم الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة إلى موسكو.

وكشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

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المصدر: RT