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تفاعل كبير مع فيديو متداول لنقل الجيش الإسرائيلي أسرى فلسطينيين بعد تجريدهم من ملابسهم بالكامل

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تفاعل كبير مع فيديو متداول لنقل الجيش الإسرائيلي أسرى فلسطينيين بعد تجريدهم من ملابسهم بالكامل
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تزامنا مع ما يشهده قطاع غزة من مآس إثر القصف الإسرائيلي المتواصل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية نقل جنود إسرائيليين أسرى فلسطينيين بعد تجريدهم من ملابسهم بالكامل.

وأثار الفيديو الذي لم يتسن لـRT التأكد من تاريخه غضبا كبيرا بين النشطاء الذين استنكروا التعامل اللاإنساني للجيش الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، الذين لطالما ظهرت "تقارير إعلامية عن تعرضهم لسوء المعاملة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار نشطاء إلى أن الفيديو تم تصويره خلال عملية إطلاق سراح بعض الأسرى من سجن عوفر، دون تحديد ما إذا كان قبل السابع من أكتوبر الماضي أو بعده.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأسرى عيونهم معصوبة وعراة بالكامل ومقيدو الأيدي إلى الخلف، ويصعدون إلى سيارة كبيرة لترحيلهم.

وأودى القصف الإسرائيلي لغزة بحياة أكثر من 11 ألف شخص، وأدى إلى إصابة أكثر من 27 ألفا، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، وعدد الأسرى لدى "حماس" بلغ 241 شخصا.

ومن جانبه، صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بأن الاتصالات والجهود مستمرة مع دولة قطر وجمهورية مصر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

جدير بالذكر أن حماس أفرجت في وقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

كما أعلنت "كتائب القسام"، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن إسرائيل عرقلت ذلك.

المصدر: RT

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