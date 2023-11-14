بعد توقف لـ5 أسابيع.. استئناف الإنتاج في حقل "تمار" الإسرائيلي للغاز

استؤنفت عمليات الحفر في حقل غاز تمار قبالة سواحل إسرائيل بعد تعليق دام أكثر من شهر، وفقا لبيان صادر عن شركة "شيفرون" الأمريكية التي تدير المنصة البحرية.

وقالت "شيفرون" إنها استأنفت تزويد العملاء في إسرائيل والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل غاز تمار البحري بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف الإنتاج.

وتم إغلاق المنصة في 9 أكتوبر بعد أمر من وزارة الطاقة، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي بيان أعلن فيه وقف النشاط الشهر الماضي، كتبت شيفرون أن "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها والبيئة ومنشآتنا".

وتقع منصة تمار قبالة ساحل عسقلان، شمال قطاع غزة مباشرة، وهي المنطقة التي شهدت إطلاق صواريخ كثيفة من غزة في الأسابيع الأخيرة. وظلت منصة غاز ليفياثان، الواقعة قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"