قفزة في أسعار الغاز بأوروبا بعد توقف الإمدادات من إسرائيل إلى مصر

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بتعاملات اليوم الاثنين، مع زيادة المخاوف على إمدادات الوقود الأزرق إلى السوق الأوروبية، وخاصة بعد توقف صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الأسواق تتخوف من توسع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل جهات جديدة.

وفي تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.1% إلى مستوى 604.36 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها بعد ذلك قلصت الخسائر وجرى تداولها بحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو عند مستوى 585.44 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت أسعار الوقود الأزرق بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط قبل 3 أسابيع، ما يظهر هشاشة سوق الغاز الأوروبية أمام الأحداث الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.

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وتوقفت واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر بشكل كامل مع استمرار إغلاق حقل "تمار"، وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن، إن واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل تراجعت إلى الصفر خلال الشهر الجاري.

وتستخدم مصر الغاز من إسرائيل لتصديره إلى أوروبا عبر محطتين للغاز الطبيعي المسال ولتلبية جزء من الطلب المحلي، ومن غير الواضح متى يمكن أن ترتفع الصادرات مجددا فعلى الرغم من أن التدفقات المصرية إلى أوروبا تشكل عادة حصة ضئيلة، إلا أن أوروبا بحاجة شديدة لأية إمدادات من الغاز.

المصدر: RT + بلومبرغ