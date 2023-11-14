الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: الهجوم على غزة سيستغرق وقتا.. الأولوية للقضاء على كبار مسؤولي حماس

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن أمام إسرائيل الكثير من العمل للقيام به في الهجوم على قطاع غزة وأن الأمر سيستغرق وقتا.

وقال هاغاري في ايجاز صحفي يومي اليوم الثلاثاء: "نعطي الأولوية للقضاء على كبار مسؤولي حماس".

وتابع "لدينا إنجازات ولكن من المهم بالنسبة لي أن يعرف الجمهور(الإسرائيلي) أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به وسيستغرق الأمر وقتا"، في الهجوم على قطاع غزة.

وأضاف هاغاري: " تم اليوم الانتهاء من إخلاء مستشفى القدس. نحن مجبرون على العمل بطريقة مركزة في المستشفيات. ندعو نشطاء حماس الموجودين في المستشفيات إلى الاستسلام حتى لا يعرضوا المرضى للخطر".

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وأضاف هاغاري: "نحن نراقب ما يحدث في قطاع غزة ونقوم بمراقبة استخباراتية تتحسن بشكل أفضل فيما يتعلق بالمختطفين .. نحن نبني صورة كاملة ونتخذ القرارات.. لن أعلق على أي تفاصيل أخرى غير الحقائق والأفعال".

وقال "من أجل تفكيك حماس، يجب أن نعمل في جميع أنحاء قطاع غزة من الجو والبحر والبر".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب هزيمة حركة حماس "وإلا فلن يكون لإسرائيل وجود في هذا المكان".

وتجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 11300 قتيلا ونحو 30 الف مصاب، ومئات آلاف المشردين والمفقودين.

المصدر: RT