مصدر عراقي يكشف لـRT سبب عدم ظهور السوداني في الصورة الختامية لقمة القاهرة

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، سبب عدم ظهور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في الصورة الختامية لقمة القاهرة.

وقال المصدر لـ"RT" إن "السوداني رفض الوقوف في الصف الثاني، لذا اعتذر عن التواجد في الصورة الختامية".

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وظهرت الصورة الختامية للقمة من دون رئيس الحكومة العراقية، مما أثار جدلا في الإعلام العراقي وتساؤلات عدة طرحت حول سبب عدم وجوده.

وكان مصدر في الحكومة العراقية قد كشف اليوم السبت أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سينسحب من قمة القاهرة "في حال تواجدت أي شخصية إسرائيلية".

وقال المصدر الذي يرافق السوداني في قمة القاهرة، إن هناك معلومات أشارت إلى احتمالية وجود شخصية إسرائيلية قد تحضر قمة القاهرة، لذا قرر العراق مغادرة القمة في حال حضرت أي شخصية من الكيان الصهيوني، وفقا لتعبيره.

المصدر: RT