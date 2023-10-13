الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح بغزة ونداء عاجل لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار للقطاع والضفة

أعلنت الأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أن أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

وفي بيان له، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" أن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس "بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً ليصل إلى 423.378 نازحا".

كما أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" إن هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذرا من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة "للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا".

كما شن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة عدة غارات على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: "فرانس برس" + RT