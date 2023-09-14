"بتر كامل".. ماذا التهم القرش من المواطنة المصرية في مدينة دهب؟

أصدر مستشفى دهب العام بمحافظة جنوب سيناء تقريره الطبي في واقعة تعرض سيدة لهجوم سمكة قرش في شاطئ اللاجونا بدهب، مشيرا إلى أنه تم بتر ذراعها اليسرى بالكامل.

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وأكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أنه تقرر غلق أحد شؤاطىء مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الوزيرة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطىء.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.

وكان قد ورد بلاغ الي غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.

المصدر: المصري اليوم