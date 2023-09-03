السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطوات التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من قيادات البلاد، الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء.

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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عددا من القضايا المهمة منها متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه السيسي أوامر بتكثيف الجهود بغية صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع الجهود المماثلة للدولة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع السيسي على الإجراءات والجهود المبذولة في سيناء على مدار السنوات السابقة، والهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار هناك، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، وتوفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

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ووفقا لفهمي، حضر الاجتماع إلى جانب المدبولي كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

المصدر: RT