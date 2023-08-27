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مصر.. حريق هائل في غابة بمدينة طور سيناء (فيديو)

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مصر.. حريق هائل في غابة بمدينة طور سيناء (فيديو)
RT
مصر.. الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق غابات بجنوب سيناء
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شهدت مدينة طور سيناء جنوب سيناء يوم السبت اندلاع حريق هائل في الغابة الشجرية بالمدينة عاصمة جنوب سيناء .

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وتواصل قوات الحماية المدينة بجنوب سيناء في مصر السيطرة على الحريق الذي شب بالغابة الشجرية التي تبعد 3 كم عن مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.

وعلى الفور انتقلت 15 سيارة من سيارات الحماية المدينة بطور سيناء وشرم الشيخ، وسيارات شركة "بتروبيل" بمدينة الورديس للسيطرة على الحريق.

ونظرا لشدة الرياح اشتعلت النيران في كافة أرجاء الغابة الشجرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها حتى الآن لإخماد ألسنة اللهب ولكن ما زالت النيران مشتعلة حتى الآن.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن المسؤولين بمدينة طور سيناء ورجال الأمن يواصلون حصر الخسائر المبدئية للحريق.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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