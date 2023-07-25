زاهي حواس: إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر مصيبة

تحدث عالم المصريات الشهير، زاهي حواس، عن أزمة حفل مغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، في منطقة الأهرامات، قائلا: أنا ضد إلغاء الحفل تماما، هتبقى مصيبة إنك تلغي حفلة زي دي".

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وأضاف حواس، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "الحفلة دي اتعمل زيها في السعودية قبل كده واستقبلوه، هو مطرب مجنون شوية مفيش مشكلة، لكن دي سمعتنا ومهم جدا لازم نحافظ عليها".

وكان الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، كشف موقف نقابة الموسيقيين، بعد بدء مطرب الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، والشركة المنظمة الاستعدادات لحفله بالأهرامات دون حصوله على الموافقات الأمنية اللازمة.

وقال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: "حفل ترافيس سكوت حاليا أصبح من اختصاص الجهات الأمنية، لو وافقت على إقامة الحفل، معندناش مشكلة، لكن لو رفضت يبقى الحفل لن يُقام".

وأكد محمد عبد الله أن ترافيس سكوت والشركة المنظمة حتى الآن، لم يحصلوا على موافقة الجهات الأمنية، إذ أوضح: "ترافيس سكوت والشركة المنظمة للحفل لو معاهم موافقة أمنية كانوا طلعوا قالوا".

وتابع: "ممكن تكون الشركة المنظمة بتعمل التجهيزات للحفل، وترافيس سكوت بيسعى علشان يخلص موافقة الجهات الأمنية، ولو الجهات الأمنية وافقت كانوا طلعوا قالوا إنهم معاهم موافقة من الجهات الأمنية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية