مصر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل حوار مع المشير الراحل محمد طنطاوي بشأن حكم الإخوان المسلمين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن المشير الراحل محمد طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، توقع عدم استمرار الإخوان المسلمين في الحكم.

واشار بكري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه أبلغ طنطاوي بأن الشارع المصري يعتقد أن المجلس العسكري الذي ترأسه بعد تخلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك هو من جاء بالاخوان إلى الحكم.

ويقول بكري أن طنطاوي رد على ذلك قائلا "3 مليون مصري تركوا الانتخابات وذهبوا للساحل الشمالي، وإنه كان مع أعضاء المجلس العسكري، وبمجرد دخوله للحمام وعودته أعلن فوز(الرئيس الراحل محمد مرسي) بالانتخابات".

ويقول بكري أن المشير أكد له أن الجيش لن يكون ضد الاخوان، وقال المشير "نحن معهم طالما هم مع الشعب المصري، ولكن لو الشعب ليس معهم فنحن مع الشعب"، حسبما نقل بكري.

وأوضح بكري أن المشير طنطاوي قال خلال اللقاء: "أديهم سنة، والشعب هو اللي هايمشيهم.. لن نأخذ شيء ضدهم، لأنهم سيقصون الناس ويفتعلوا المشاكل ولن يستطيعوا حلها".

المصدر: "صدى البلد"