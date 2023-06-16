مفتي مصر السابق: الإخوان تسلموا "شحنة مجهولة" باسم دار الإفتاء لا أعرف ما بداخلها

قال مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، إنه فوجئ خلال حكم الإخوان باتصال من المطار، يخبره بأن هناك شحنة قادمة باسم دار الإفتاء المصرية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" عبر فضائية "إكسترا نيوز" يوم الجمعة، أنه أرسل مندوبا لاستلامها وعندما أحضرها وجد عليها رئاسة الجمهورية بين قوسين.

وأكد أنه من باب البروتوكول لم يفتحها واتصل بالرقم الذي أخذه من رئيس ديوان محمد مرسي ووجده خطأ فعاود الاتصل على الرقم القديم حيث رد عليه محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان وقتها وأخبره عن الشحنة فطلب منه إرسالها لهم.

وأوضح أنه حتى الآن لا يعلم ماذا كان داخل هذه الشحنة وما هو الشيء الغريب الذي كان فيها.

المصدر: "مصر تايمز"