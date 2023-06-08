بيان للسلطة الفلسطينية بعد إعلان السعودية لموقفها من التطبيع مع إسرائيل

شكر وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، السعودية، لتأكيدها ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط لأي تطبيع سعودي مع إسرائيل.

وتوجه وزير الخارجية المالكي في بيان لشكر "المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان على التأكيد بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كشرط لأي تطبيع سعودي مع دولة الاحتلال".

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وفي مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قال وزير الخارجية السعودي قال: "نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل سيكون له مزايا كبيرة للجميع لكنها ستكون مزايا محدودة دون مسار إلى السلام مع الفلسطينيين".

بدوره، قال الوزير بلينكن في المؤتمر ذاته: "سنواصل العمل مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل".

وقال المالكي ردا على ذلك: "كنّا نتمنى لو استثمرت الادارة الأمريكية ممثّلة برئيسها ووزير خارجيتها عُشر ما تبذله من جهود لترغيب الدول في تطبيع علاقتها بدولة الاحتلال، من أجل إنهاء ذلك الاحتلال".

وأردف قائلا: "وإجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يُنهي الاحتلال ويجسّد حل الدولتين عبر دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".

يشار إلى أن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المعلنة توقفت في 2014، في حين فشلت مساع أمريكية حثيثة من أجل استئنافها.

المصدر: رويترز