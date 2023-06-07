بلينكن يبحث مع بن سلمان التطبيع مع إسرائيل وحقوق الإنسان

أعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماع في جدة ليل الثلاثاء-الأربعاء، ملفات عدة من بينها التطبيع مع إسرائيل.

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وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن وزير الخارجية وولي العهد السعودي ناقشا في الاجتماع، "إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار في هذا الصدد".

كما تطرقت المحادثات أيضا إلى الحرب الدائرة في السودان حيث فشلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان تقودان وساطة مشتركة في إرغام طرفي النزاع على الالتزام بالهدنات التي يوافقان عليها ثم ينتهكانها.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن إن بلينكن وبن سلمان أجريا "محادثات مفتوحة وصريحة شملت مختلف القضايا الإقليمية والثنائية"، مضيفا أن بلينكن أثار خلال الاجتماع ملف "حقوق الإنسان بشقيه: الشق العام وذاك المتعلق بقضايا محددة".

وأشار إلى أنه تبين خلال الاجتماع وجود عدد من نقاط "التلاقي.. مع إدراكنا لتلك النقاط التي نختلف حولها".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاجتماع الذي عقد في القصر الملكي في جدة بدأ قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي واستمر قرابة ساعة و40 دقيقة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن وبن سلمان أكدا مجددا "التزامهما الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها"، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن.

ووصل الوزير الأمريكي إلى جدة مساء الثلاثاء في اليوم الأول من زيارة إلى السعودية تهدف إلى تحسين العلاقات بين واشنطن والرياض.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد جدة إلى الرياض حيث يشارك الأربعاء في اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيترأس بلينكن الخميس، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

المصدر: أ ف ب