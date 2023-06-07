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ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة (صور)

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ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة (صور)
AFP
السعودية والولايات المتحدة - أرشيف -
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اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع الأميرة سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، و وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الأمريكي حضر مستشار أنتوني بلينكن ديريك شوليت، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي بلينكن.

ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة (صور)
/ spa
ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة (صور)
/ spa

المصدر: واس

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