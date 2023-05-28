استئناف عبور سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23" في قناة السويس بعد إتمام إصلاحها

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الطقس، حيث نجحت القناة، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بحمولات صافية 5.3 مليون طن.

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وأضاف أن القناة تشهد اليوم الأحد، عبور 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 ملايين طن، بما يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد، اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23" القناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

RT

RT

RT

وأوضح أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

وأضاف أن قناة السويس تتعامل مع حالات الطوارئ وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة. ولفت إلى أن تنظيم الملاحة بالقناة عملية دقيقة تخضع للدراسة المستفيضة للظروف اليومية المختلفة من مراجعة حالة الطقس وتحديد السرعة المناسبة وتعيين المرشدين والقاطرات المصاحبة.

المصدر RT