الجيش السوداني: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين تبدأ إخلاء رعاياها بطائرات نقل عسكري فورا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن قائدها عبدالفتاح البرهان، وافق اليوم السبت، على طلب عدد من الدول تسهيل وضمان إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من السودان.

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وقال المكتب الإعلامي للقوات المسلحة السودانية إن البرهان تلقى إتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول.

وأضاف المكتب أنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا.

ولفت إلى انه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب.





المصدر: RT