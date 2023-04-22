الخارجية السعودية تعلن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا دول أخرى من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية".

يأتي ذلك، في وقت تضاربت المعلومات حول الوضع الأمني في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقد أفادت تقارير إعلامية صباح اليوم السبت بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بالخرطوم رغم الهدنة المعلنة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لمدة 3 أيام، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت أمس الجمعة استعدادها لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول من إجلاء مواطنيها.

المصدر: واس