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وزارة الأسرى والمحررين: إضراب "الحرية أو الشهادة" تجاوز المطالب الحياتية

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وزارة الأسرى والمحررين: إضراب
AP
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أعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن قيادة لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المشكلة من جميع الفصائل على رأس قائمة الأسرى الذين سيخوضون إضراب "الحرية أو الشهادة".

وقالت الوزارة الأسرى إن "هناك استعدادات مكثفة وحالة تعبئة غير مسبوقة تجري داخل السجون قبيل ساعات من بدء الأسرى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام (الحرية أو الشهادة)، المقررة بعد غد الخميس".

وأشارت إلى أن "هذه المعركة مختلفة تماما عن غيرها، فالأسرى تجاوزوا فيها المطالب الحياتية والمعيشية وأصبح هدفهم ومطلبهم الوحيد هو الحرية فقط ودون ذلك أرواحهم ودماؤهم"، لافتة إلى أن "دخول قيادات من الحركة الوطنية الأسيرة لهذه المعركة يؤكد على جدية الأسرى وتنفيذ خطواتهم على قاعدة الوحدة والتلاحم، وعلى قلب رجل واحد، وهو ما سيعطي هذه المعركة شراسة أكبر ومشاركة أوسع من قبل الأسرى على صعيد الأعداد".

المصدر: RT

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