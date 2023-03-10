وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أمام سفارة إسرائيل في عمّان

نظم حشد من الأردنيين في منطقة الرابية حيث السفارة الإسرائيلية في عمّان وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، طالبوا فيها بالإفراج عن الأسرى ولاسيما الأردنيين.

وذكرت قناة "رؤيا" أن المشاركين طالبوا حكومة بلادهم بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وعددهم 19 أسيرا، بشكل خاص، إضافة إلى العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بشكل عام، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف أسير وأسيرة.

وقال موقع القناة إن المشاركين في الوقفة حذروا "من خطورة أوضاع الأسرى داخل المعتقلات والذين يتعرضون للإهمال الطبي والتعذيب من قبل السجان".

ووأضاف أن المشاركين في الوقفة هتفوا "بعبارات تدعم المقاومة الفلسطينية التي تقف بوجه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ومستوطنيه، منددين بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس".

كما طالب المحتجون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان و"دعم المقاومة في الضفة والقدس".

وأشارت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية "فرضت طوقا مشددا لمنع المحتجين من الاقتراب من مقر سفارة الاحتلال التي تقع في المنطقة".

المصدر: موقع "رؤيا" الإخباري