أردوغان: الغرب قام بالاستفزاز في الأزمة الأوكرانية ولم يسع للعب دور الوساطة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن الغرب لم يقم بشيء في الأزمة الأوكرانية سوى الاستفزاز ولم يسع للعب دور الوساطة.

وأكد الرئيس التركي في خطاب الأحد خلال مشاركته في فعالية شبابية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أن الدول الغربية سعت على الدوام منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصعيدها وزيادة حدّتها وليس لإنهائها.

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وصرح أردوغان بأن تركيا هي التي توسطت خلال عام 2022 وتمكنت من تفعيل ممر البحر الأسود لشحن الحبوب.

وأشار إلى أن 14٪؜ فقط من الحبوب التي صدّرت من أوكرانيا ذهبت إلى إفريقيا.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض خلال محادثات سابقة معه، إرسال الحبوب مجانا إلى إفريقيا والدول الفقيرة، وألا يقتصر تصديرها للدول الغنية والأوروبية.

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من جانب روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وسينتهي العمل بالاتفاق في يوم 19 نوفمبر.

المصدر: RT + الأناضول