كشف البرلماني الأوروبي السابق، الفرنسي فلوريان فيليبو، عن أخبار غير سارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تفيد بأن النسبة الكبرى من الفرنسيين تؤيد إجراء محادثات سلام مع روسيا.

واستشهد فيليبو بنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركةIfop عبر موقع "تويتر"، والذي جاء فيه أن نسبة 70 بالمئة من المواطنين الفرنسيين يؤيدون حل النزاع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية.

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وقال العضو السابق في البرلمان الأوروبي، إن هذه الأخبار لن يحب سماعها زيلينسكي

وكتب السياسي يقول: "سبعون بالمائة من الفرنسيين يريدون إجراء مفاوضات سلام مع روسيا! هذه هي الفطرة السليمة! لقد تمت الإطاحة بالمتعصبين والصقور وزيلينسكي".

هذا وقد انتقد زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" والنائب السابق فيليبو الدول الغربية مرارا لدعمها المالي لأوكرانيا وتزويد كييف بمعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الأمر الذي يطيل أمد النزاع.

هذا ودعا السياسي إلى رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على روسيا. ووصف قرارات بروكسل في قطاع الطاقة بأنها "مجنونة". وكذلك الإجراءات التقييدية نفسها بأنها "غبية".

المصدر: نوفوستي