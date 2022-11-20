إعلامي مصري: مصافحة تاريخية للسيسي في قطر تهز "عرش" الإخوان
Globallookpress
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علق الإعلامي المصري، أحمد موسى، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم قطر 2022 بالدوحة.
وقال: "صورة أبكت جماعة الإخوان الإرهابية وأبكت عناصر الإخوان المشردين حول الأرض".
وأضاف عبر فضائية "صدى البلد": "لا عزاء للجماعة الإرهابية عندما رأوا هذه الصورة، لأنها مصافحة تاريخية بين الرئيس السيسي وأردوغان، ومصر قوية عفية".
وتابع: "محدش يبص للموضوع بنظرة ضيقة لازم تكون نظرتك أشمل المسألة محتاجة هدوء... تركيا أخذت اجراءات واضحة واستجابت خلال السنة ونصف الماضية لطلبات الدولة المصرية في العديد من الملفات".
المصدر: صدى البلد المصرية