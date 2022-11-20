إعلامي مصري: مصافحة تاريخية للسيسي في قطر تهز "عرش" الإخوان

علق الإعلامي المصري، أحمد موسى، على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم قطر 2022 بالدوحة.

وقال: "صورة أبكت جماعة الإخوان الإرهابية وأبكت عناصر الإخوان المشردين حول الأرض".

وأضاف عبر فضائية "صدى البلد": "لا عزاء للجماعة الإرهابية عندما رأوا هذه الصورة، لأنها مصافحة تاريخية بين الرئيس السيسي وأردوغان، ومصر قوية عفية".

وتابع: "محدش يبص للموضوع بنظرة ضيقة لازم تكون نظرتك أشمل المسألة محتاجة هدوء... تركيا أخذت اجراءات واضحة واستجابت خلال السنة ونصف الماضية لطلبات الدولة المصرية في العديد من الملفات".

المصدر: صدى البلد المصرية