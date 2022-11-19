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أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء عدوان إسرائيلي جديد

أخبار العالم العربي

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء عدوان إسرائيلي جديد
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أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس استهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وأضاف المصدر العسكري في بيان: "حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية".

المصدر: RT

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