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مصر.. وزارة السياحة تنشر تفاصيل عن خلع سائحة ملابسها أمام أبو الهول

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مصر.. وزارة السياحة تنشر تفاصيل عن خلع سائحة ملابسها أمام أبو الهول
Globallookpress
أبو الهول
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كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الثلاثاء، تفاصيل تجرّد إحدى السائحات من ملابسها لالتقاط صورة أمام أبو الهول.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان، "يوم 7 نوفمبر الجاري، لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة تجرد إحدى السائحات من ملابسها لالتقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول".

وأضافت أن الأمن قام بتوجيهها لارتداء ملابسها، حيث أكدوا لها أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية.

وأفادت الوزارة بأنه سمح للسائحة باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أي معوقات.

وناشدت وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن، حفاظا عليها وعلى سمعة مصر السياحية.

مصر.. وزارة السياحة تنشر تفاصيل عن خلع سائحة ملابسها أمام أبو الهول

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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