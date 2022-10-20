الأمم المتحدة: مقتل 19 شخصا باشتباكات في ولاية غرب كردفان

أعلنت الأمم المتحدة سقوط 19 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية شهدها جنوب السودان، في أحدث تصعيد خلال الأشهر الأخيرة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا)، أن العنف اندلع في ولاية غرب كردفان الأسبوع الماضي، وشهدت المنطقة اشتباكات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والنوبة بسبب نزاع على الأرض بالقرب من بلدة لقاوة.

وأعلن أوتشا أن أعمال العنف أدت إلى فرار قرابة 40 ألف شخص من البلدة، بينما لجأ العديد ممن بقوا فيها إلى قاعدة للجيش هناك. وقالت الوكالة إن المنطقة لا يمكن الوصول إليها حاليا لتقديم مساعدات إنسانية.

هذه الاشتباكات هي الحلقة الأحدث في سلسلة أعمال عنف قبلي في السودان. فقد أدى قتال اندلع بين قبيلتين في ولاية النيل الأزرق في يوليو الماضي لمقتل 149 شخصا. ويعتبر كثير من المحللين أن تصاعد العنف ناتج عن فراغ السلطة في المنطقة منذ الانقلاب العسكري. كما أثر العنف على اقتصاد البلاد المتعثر أصلا.

المصدر: أ ب