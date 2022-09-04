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جزائري يشعل مواقع التواصل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

أخبار العالم العربي

جزائري يشعل مواقع التواصل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!
Gettyimages.ru
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مساء السبت، بصور عريس من سكيكدة تزوج بامرأتين في حفل زفاف واحد، ما أثار ردود فعل متباينة.

ولم يصدق الكثيرون القصة وقالوا إنها "لعريس من الخليج"، بالرغم من انتشار صور من حفل الزفاف وتأكيد مقربين من العرسان صحة الخبر.

وتساءل البعض كيف تمكن الرجل إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلا عبر مختلف الصفحات، فيما تفاعل آخرون مع الموضوع بشكل طريف.

وتفاجأ نشطاء من قبول المرأتين لهذا النوع الشاذ من الارتباط، خاصة بعد تداول صورة دعوة الزفاف التي كتب عليها: "تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان".

المصدر: الشروق أونلاين

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