جزائري يشعل مواقع التواصل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مساء السبت، بصور عريس من سكيكدة تزوج بامرأتين في حفل زفاف واحد، ما أثار ردود فعل متباينة.

ولم يصدق الكثيرون القصة وقالوا إنها "لعريس من الخليج"، بالرغم من انتشار صور من حفل الزفاف وتأكيد مقربين من العرسان صحة الخبر.

وتساءل البعض كيف تمكن الرجل إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلا عبر مختلف الصفحات، فيما تفاعل آخرون مع الموضوع بشكل طريف.

شاب من سكيكده يتزوج امرأتين في يوم واحد pic.twitter.com/tpINKcpnIG — عمر التلمساني (@vFlo52Qyn0D7hfC) September 3, 2022

وتفاجأ نشطاء من قبول المرأتين لهذا النوع الشاذ من الارتباط، خاصة بعد تداول صورة دعوة الزفاف التي كتب عليها: "تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان".

المصدر: الشروق أونلاين