الصدر يوجه رسالة لمتظاهري الإطار التنسيقي ويدعوهم "لإصلاح ما فسد" في العراق

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن "يده ممدودة لهم دون قياداتهم".

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "إننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، فإن فسطاط الإصلاح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضا يا جماهير الإطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن الذي وقع أسير الإحتلال والإرهاب والفساد".

وأضاف: "لتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا اي فائدة ترتجى.. ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم كما نحن نطالب!؟".

وقال: "فإن رفضتم ذلك، فأعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما اسميتموه (تزوير الانتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامنا معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك".

وتابع إن "قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات، وعموما فأن أيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد".

وختم الصدر تغريدته: "أما إن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحبا بسيد الإصلاح وحبا بالوطن والسلام على من اتبع السلام".

المصدر: "تويتر"