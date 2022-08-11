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النيابة الليبية تأمر بحبس 14 متهما بينهم مديرو مشاف بتهم فساد

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النيابة الليبية تأمر بحبس 14 متهما بينهم مديرو مشاف بتهم فساد
Gettyimages.ru
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أمرت النيابة العامة الليبية بحبس 14 متهما في قضايا فساد معظمهم مديرو مشاف ومسؤولون في وزارة الصحة، كما استعادت مليونين و512 ألف دينار مختلسة.

وذكر مكتب النائب العام الليبي في بيان عبر "فيسبوك" أن النيابة العامة أجرت  تحقيقاً مع عدد من مديري المستشفيات العامة بتهمة توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف البيان أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري  المؤسسات العلاجية والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية لفائدة جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.

وأضاف البيان أن النائب العام أكد "إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية، والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة".

وأمرت النيابة، بحبس 14 شخصا احتياطيا على ذمة القضية، بينهم خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، إضافة إلى مدير إدارة الصيدلة في الوزارة، ومديري عدد من المشافي.

 

المصدر: RT

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