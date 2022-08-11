"قسد" تعلن أنها قتلت 23 جنديا تركيّا شمال سوريا

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أنها "قتلت 23 جنديا تركيا في ثلاث عمليات نفذتها يوم الاثنين الماضي".

وأضافت "قسد" أن تلك العمليات تأتي "في إطار حق الدفاع المشروع وانتقاما لدماء شهدائنا".

وأضافت أن قواتها نفذت في 8 من الشهر الجاري 3 عمليات "نوعية ومؤثرة استهدفت تحركات جيش الاحتلال التركي على الحدود الملاصقة لمدينة ماردين، وكذلك دباباته وآلياته التي قصفت المناطق الآهلة بالمدنيين في شمال وشرق سوريا".

وحسب بيان "قسد" فقد استهدفت العملية الأولى عربة مصفحة للجيش التركي، ما أدى إلى مقتل 7 من جنوده، وإصابة جنديين بجروح، وتدمير السيارة المدرعة.

وفي العمليتين الأخريين تم استهداف مدرعتين تركيتين، وقتل 16 جنديا فيهما.

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وبدأت "قسد" بيانها بالإشارة إلى أن الجيش التركي صعّد هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا من خلال القصف المدفعي المكثّف وكذلك الطيران المسير، وقالت إن تلك الهجمات "أدت إلى استشهاد عدد من المدنيين وكذلك رفاقنا العسكريين".

وقالت إنه ومنذ بداية الشهر الجاري قتل 7 مدنيين، وأصيب 17 آخرون بجروح، جراء الهجمات التركية.

وكانت "قسد" أعلنت قبل يومين مقتل أربعة من مقاتليها وجرح 3 آخرين بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية في الشمال السوري، وتوعدت بالانتقام لهم.

المصدر: RT