"قسد" تعلن مقتل 4 من أفرادها بقصف تركي وتتوعد بالانتقام

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل أربعة من مقاتليها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية في الشمال السوري، وتوعدت بالانتقام لهم.

وقالت "قسد" في بيان إن "مجموعة من قوات واجب الدفاع الذاتي" تعرضت لاستهداف "من طائرة مُسيَّرة "درون" تابعة للاحتلال التّركي، وأسفرت عن ارتقاء أربعة من مقاتلينا شهداء، وجرح ثلاثة آخرين".

وتوعدت "قسد" في البيان بالانتقام للضحايا، وقال المركز الإعلامي للقوات إن "جيش الاحتلال التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا".

ولم يرد في البيان تفاصيل حول المكان الذي استهدفته الطائرة التركية، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القصف استهدف موقعا عسكريا لتلك القوات، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة.

المصدر: RT