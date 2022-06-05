الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة تكثف نشاطها في محيط إدلب بعد إعلان تركيا عن عمليتها شمالي سوريا

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف، تكثيف الجماعات المسلحة نشاطها في محيط إدلب عقب إعلان تركيا نيتها بدء عملية عسكرية في شمال سوريا.

وقال: "على خلفية تصريحات القيادة التركية حول بدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا في بإدلب، ازدادت أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية الهادفة إلى تصعيد الوضع".

وأضاف: "قيادات المجموعات الإرهابية الناشطة في منطقة وقف التصعيد في إدلب تكدس المؤن وتكثف التدريبات والنشاط القتالي، حيث سجلنا خلال اليوم الماضي 12 قصفا في المنطقة من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، 6 في محافظة حلب و6 أخرى في محافظة إدلب".

وأوضح أنه "في محافظة حلب أصيب جندي سوري نتيجة القصف الذي نفذه إرهابيون من منطقة المحارة على مواقع القوات الحكومية في منطقة كفر حلب، كما أصيب جندي سوري في محافظة إدلب جراء قصف على مواقع القوات السورية في منطقة كفر نبل".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، أن "أنقرة تعتزم شن عمليات جديدة في شمال سوريا لضمان أمن حدودها الجنوبية".

وأضاف أن "جهود تركيا تهدف إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية في سوريا، مثل "وحدات حماية الشعب" الكردية".

المصدر: "تاس"