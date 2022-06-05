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حميميم: جبهة النصرة شنت 9 عمليات قصف بمنطقة وقف التصعيد في إدلب السورية

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حميميم: جبهة النصرة شنت 9 عمليات قصف بمنطقة وقف التصعيد في إدلب السورية
Globallookpress
عمليات قصف - سوريا
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أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة حميميم الروسية في سوريا عن رصد 9 عمليات قصف شنتها جماعة "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليغ جورافلوف، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 9 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل 4 عمليات قصف في محافظة حلب، وخمس عمليات في محافظة إدلب.

وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بإدلب أسفر عن إصابة جندي سوري.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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