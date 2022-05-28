موقع مصري يكشف تفاصيل القصة الكاملة لـ"برج إيفل الشرقية" (صور)

شهدت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي داخل محافظة الشرقية وخارجها جدلا خلال الأيام الماضية بعد ظهور "برج إيفل الشرقية" وهو بناء معدني يشبه برج إيفل الموجود في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأنه تتبع الأمر وزار المنطقة الموجود فيها "برج إيفل الشرقية" وهناك تبين أن البرج معنون بلافتة تحمل اسم: "خيمة باريس، وأن وراء الواقعة مصمم البرج الشاب محمد صفوت، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الذي تحمل تكلفة إنشاء البرج هو وشقيقه أحمد".

وقال محمد صفوت في تصريح للموقع المصري إن "البرج كان بمثابة فكرة خارج المألوف وما اعتادت عليه محافظة الشرقية"، موضحا أنه حاول تنفيذ تلك الفكرة عام 2013، لكن حالت الظروف دون تنفيذها.

وذكر أن حين توصل إلى مشروع استثماري جديد اختار تنفيذ فكرته لتكون بمثابة أيقونة المكان.

وأكد أن "برج إيفل الشرقية" كان بمثابة الحلم له وأنه استغرق قرابة الأسبوع لتصميمه، فيما استغرقت عملية الإنشاء والتنفيذ 20 يوما أخرى، منوها بأن التكلفة الإجمالية وصلت إلى 70 ألف جنيه.

ويصل ارتفاع "برج إيفل الشرقية" إلى 9 أمتار وكان أقل مما فكر فيه محمد، بحسب حديثه لـ"القاهرة 24"، حيث أفاد بأنه كان يريد بلوغ ارتفاع 20 متر، لكن الترخيص واشتراطات الترخيص حددت الارتفاع عند 9 أمتار فقط.

ولفت صاحب الفكرة أن البرج أحدث حالة كبيرة من الرضا بين أهالي وأبناء مدينة الزقازيق ممن اعتادوا التردد على المنطقة.

تكلفته 70 ألف جنيه.. القصة الكاملة لـ برج إيفل الشرقيةhttps://t.co/pIFDIeq1s4pic.twitter.com/TvfJwkclZw — الأقباط اليوم (@coptstoday) May 28, 2022

برج إيفل في الشرقية.. القصة الكاملة لمجسم أثار الجدل بالزقازيق - صورhttps://t.co/suDPQGEyVKpic.twitter.com/zvGVIeHrlv — الأقباط اليوم (@coptstoday) May 28, 2022

تراجع برج ايفل للمرتبه الثانيه كأهم

معالم مدينة باريس بعد تاثيث برج إيفل فى الشرقية pic.twitter.com/UY0nNaCDGx — Ahmed Pharaoh (@AhmedPharaoh9) May 27, 2022

المصدر: "القاهرة 24"