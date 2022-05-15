حرس الحدود السعودي ينقذ 13 شخصا بعد غرق مركبهم قبل ساعة واحدة (فيديو)
أعلن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، الأحد، إنقاذ ركاب يخت غرق في البحر الأحمر، ونقل المصابين إلى المستشفى.
ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي على "تويتر" مقطعا مصورا لعملية الإنقاذ، واليخت الغارق.
وأشار الحساب إلى أن مركز حرس الحدود في أبحر أنقذ 13 شخصا بعد أن تعرض يختهم للغرق، مؤكدا أنه تم إنقاذهم وإجلاؤهم إلى المركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى.
#حرس_الحدود_السعودي ينقذ طاقم قارب و 16 شخصًا من الغرق. #تم_الإنقاذpic.twitter.com/ULFbydZsds— حرس الحدود السعودي (@BG994) May 15, 2022
وفي منطقة جدة عثرت دوريات حرس الحدود على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية، وتم إنقاذهم، بحسب منشور حرس الحدود.
وأضاف المنشور بأن حرس الحدود في جازان أنقذ طفلة من الغرق ونقلها للمستشفى، وكذلك أنقذ واسطة بحرية وطاقمها بعد تعطلها في عرض البحر وقدم المساعدة لها.
المصدر: أ ب