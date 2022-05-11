الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

أدان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود المصريين.

وأكد آل نهيان في بيان أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وجدد موقف دولة الإمارات "الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، من هذه الهجمات الآثمة"، معربا عن خالص تعازيه لحكومة جمهورية مصر العربية، و"مواساته لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار".

المصدر: "وام"