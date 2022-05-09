مصدر: البابا قد يرجئ زيارته إلى لبنان

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن البابا فرنسيس قد يرجئ زيارته إلى لبنان المقررة بين 11 و 12 يونيو لأسباب صحية.

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ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي لبناني، أن بابا الفاتيكان، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية.

وأصدر مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، بيانا الشهر الماضي، أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".

من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنها تبلغت من الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، سيزور البلاد في شهر يونيو المقبل.

وكان البابا فرنسيس قد تحدث أكثر من مرة عن رغبته في زيارة لبنان. وفي 1 يوليو العام الماضي أقيمت في الفاتيكان الصلوات من أجل لبنان بمشاركة ممثلي المجتمعات المسيحية اللبنانية.

المصدر: RT+ "سبوتنيك"