البابا فرنسيس يزور لبنان في يونيو المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها تبلغت من الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، سيزور البلاد في شهر يونيو المقبل.

وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون تبلغ من السفير البابوي أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

الرئيس عون تبلغ من السفير البابوي ان البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران المقبل على ان يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 5, 2022

وأكد عون في تصريح أن "اللبنانيين ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".

الرئيس عون: اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لاحلال السلام والاستقرار فيه — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 5, 2022

المصدر: RT